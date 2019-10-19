Рейнгольд - о владельце "Спартака" Федуне: "Он обманывает народ"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд обвинил владельца московского клуба Леонида Федуна в лицемерии.

Ветеран "красно-белых" не верит в искренность желания бизнесмена отдать команду во владение болельщиков.

"Я думаю, что Федун затевает эту историю не первый год. Он обманывает народ. Потому что, если ты хочешь продать "Спартак", ты должен выставить команду на торги. Ты выстави, а потом веди разговор. А это просто обман, в первую очередь, по отношению к болельщикам. Наверняка найдутся люди, которые перекупят "Спартак". Но это должно быть честно и открыто.

Я много раз говорил, что это плохо кончится, потому что ему никто не позволит развалить такую команду, как "Спартак". Он завёл команду в такое болото, что и сам не знает, как выбраться. Продать можно всё, но совесть свою не продашь. То, что происходит в "Спартаке" мне обидно, потому что ещё остались ветераны, люди, которые понимают ситуацию вокруг команды. Все ждут, что Федун к ним обратится за советом, а он вместо этого ведёт какую-то двойную игру. Набрал иностранцев, людей, которые вообще не имеют к футболу отношения. Дальше, я предвижу, будет бардак. Это уже слишком", - сказал Рейнгольд.

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