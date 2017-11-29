Рейнгольд: "Ощущение такое, что Манчини просто пофиг на игру"



Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд подверг критике главного тренера "Зенита" Роберто Манчини за слабое проявление эмоций.

"Манчини – какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает", – приводят слова Рейнгольда российские СМИ.

Напомним, что под руководством Манчини "Зенит" пока занимает второе место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛ. | http://soccernews.ru