Рейнгольд: "Отсутсвие Денисова в сборной - это безобразие, он - сильнейший опорный полузащитник страны"
Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался об отсутствии в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова.
"Я считаю, что это безобразие: этого игрока нужно приглашать. Конечно, может быть, Черчесов скажет мне, что я лезу не в свое дело. Но я могу ответить ему и как эксперт, и как болельщик: Денисов - сильнейший опорный полузащитник в нашем футболе на сегодняшний день. Что там уж между ними произошло, не знаю, но перекладывать эту проблему на команду, только из-за того, что Черчесов обижен, что характер не сошелся - это полнейшее безобразие. Это никуда не годится! Мы же хотим подготовить команду в хорошем режиме и брать в сборную игроков сильнейших. Почему тренер не берет футболиста в команду? Какие тут мотивы? Он молчит, как партизан. Странно...", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.
Напомним, Черчесов высказался о предстоящих матчах сборной России против команд Бразилии и Франции. | soccernews.ru
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