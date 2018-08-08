Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго

Теги спартак москвасамюэль жиго

Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" ЖигоИзвестный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд похвалил новичка московского "Спартака" Самюэля Жиго.

"Мне особенно понравился центральный защитник Жиго. Хороший игрок. Сейчас он двигается хорошо, находится в прекрасной физической форме. Отлично перекрывает центральную зону, прекрасно выглядел и в матче с "Оренбургом", и чемпионом страны "Локомотивом". Да еще и забил в первом туре", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов