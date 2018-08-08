Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд похвалил новичка московского "Спартака" Самюэля Жиго.

"Мне особенно понравился центральный защитник Жиго. Хороший игрок. Сейчас он двигается хорошо, находится в прекрасной физической форме. Отлично перекрывает центральную зону, прекрасно выглядел и в матче с "Оренбургом", и чемпионом страны "Локомотивом". Да еще и забил в первом туре", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч. | soccernews.ru