Рейнгольд: "Преклоняюсь перед Черчесовым"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд оценил выступление сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Моя критика в адрес Черчесова была добрая, не злая, не оскорбляла. Все были в шоке от того, как безобразно играла сборная в цикле подготовки, - теперь молчать, что ли? Мы должны говорить правду, если в футболе ты ее не говоришь, то грош тебе цена! В данный момент я преклоняюсь перед Черчесовым, я как критиковал, так и могу взять свои слова обратно. Я поздравляю его, тренерский штаб и ребят. Они удивили не только меня, но и миллионы людей в России. Наша сборная показала зубы, полную самоотдачу и любовь к родине - это дорогого стоит!", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Кержаков оценил силу соперников сборной России. | soccernews.ru