Рейнгольд раскритиковал приобретение "Спартака"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал подписание московского "Спартака" в лице защитника Николы Максимовича.

"Максимовичем я не совсем доволен. С Джикией он и рядом не стоял! Георгий - дерзкий футболист, бесстрашный, хорошо читающий игру. Где-то Джикия перебарщивает с эмоциями, но в этом вопросе его тренер должен успокаивать. А против таких защитников, как Максимович, играть - одно удовольствие, особенно таким футболистам, как Ахмед Муса, если он играет также, как до отъезда в Англию", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, агенты заработали на переходе Ханни "Спартак" почти миллион евро. | soccernews.ru