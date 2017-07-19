Рейнгольд: "С такой игрой Дзюбе нужно выступать на первенство завода"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал игру форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

"КПД, который показывает на поле Дзюба, не соответствует уровню "Зенита" и вообще Премьер-Лиги. Двигаться надо больше, футбол - скоростная игра. Надеяться на свою фактуру, игру головой - это надо играть на первенство завода, там у тебя все получится. В "Спартаке" Дзюбе делать нечего", - цитирует бывшего футболиста Спорт день за днем.

Напомним, "Локомотив" может арендовать хавбека "Зенита".