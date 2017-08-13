Рейнгольд: "Самедов в матче с ЦСКА - ни обострить, ни обвести, ни ударить"

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Рейнгольд: "Самедов в матче с ЦСКА - ни обострить, ни обвести, ни ударить"
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой полузащитника "Спартака" Александра Самедова в матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

"Это старт сезона, и я надеюсь, что что-то изменится. Но есть опасение, что некоторые футболисты такую нагрузку не выдержат. Сегодня смотрел на Самедова... Слезы на глазах... Так в футбол играть нельзя! Взял, отдал, взял, отдал. Ни обострить, ни обвести, ни ударить. Кто-то за него в атаке это должен делать?!

На это внимательнее стоит посмотреть Каррере и, возможно, обдумать необходимость включать Самедова в стартовый состав. Команда проиграла матч на вес золота. Возможно, сыграй Самедов хотя бы на 90% – результат был бы иным. А так, тяжело играть в меньшинстве", – приводят слова Рейнгольда российские СМИ.

В этом сезоне 33-летний Самедов провел за "Спартак" четыре матча и не отметился результативными действиями.

После шести туров "Спартак" имеет в своем активе всего восемь очков и занимает девятое место в Премьер-лиге.

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