Рейнгольд: "Сборная ничего не показала на ЧМ, мастерства - ноль, качество футбола очень далеко от совершенства"
Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд дал оценку игре сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Мы абсолютно ничего не сделали. А кто считает по-другому? Мы обыграли команды, которые должны были обыгрывать, даже если просто судить по рейтингу: Египет и Саудовскую Аравию. В матче со "спящей" Испанией нам, откровенно говоря, повезло, что соперник был не в лучшем состоянии. По сути, наша сборная кроме характера и желания играть в футбол, ничего не показала. Мастерства - ноль! Качество нашего футбола очень далеко от совершенства. Мы даже рядом не стоим с той же самой Хорватией.
Думаю, если бы в группе попались команды, которые умеют играть в футбол, то мы бы сейчас не радовались. Поэтому не стоит обольщаться. Да, по сравнению с предыдущими годами прогресс - громадный. Но лично меня сборная России удивила лишь желанием бороться. Однако, футбол - не борьба или бокс. Это игра, в который нужны мастера хорошего уровня, и, которых, у нас к сожалению, очень мало", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.
Напомним, подобного мнения придерживается и Мостовой. | soccernews.ru
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