Рейнгольд считает, что Головин может провалиться в Англии

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд не считает нужным переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Челси".

По мнению эксперта, ему не стоит играть в английском чемпионате.

"Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Он очень тяжёлый, контактный футбол там. Я боюсь, как бы парня там не забили. Они играют очень грубо, встречают соперника жёстко. Моё мнение, что Головин к этому абсолютно не готов. Как бы он не сдулся.

Жаль, если он перейдёт. Талантливый парень, быстрый. Игрок современного плана. Мне нравятся быстрые футболисты. Но без агента и Гинера, думаю, парень ничего не сделает", - сказал он.

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