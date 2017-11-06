Рейнгольд сделал смелый прогноз на матч "Локомотив" - "Спартак"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд сделал смелый прогноз на матч Премьер-Лиги между московскими "Локомотивом" и "Спартаком".

"Остается ли "Спартак" в чемпионской гонке? Без всякого сомнения. И не забывайте, что "Спартаку" играть с "Локомотивом". Это уже минус три очка отставания. Или думаете "Спартаку" это не по зубам? После игры с "Шерифом" я задавался вопросом, это "Локомотив" с ним играл или кто-то еще? С ЦСКА была совсем другая команда", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Таски хочет остаться в "Спартаке". | soccernews.ru