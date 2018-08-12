Рейнгольд: "Семак сошел с ума?"
Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд дал комментарий по разгрому питерского "Зенита" в Минске от местного "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Меня Семак поразил составом. Я смотрел игру на планшете, и у меня создалось впечатление, что многие футболисты не хотят играть. Я же с самого начала прошлого сезона говорил, и кого "Зенит" взял? Это совершенно не уровень питерского клуба. "Зенит" набрал "мусор".
Я очень уважаю Семака, но причем тут Анюков? Ему 35 лет. Он уже давно играет в "Зените-2". Вдруг "нарисовался" в основе? Тренер с ума сошел? Почему он не взял в Минск Дзюбу, Мака и Паредеса? Почему в составе вышел Лодыгин? Что ни удар - вынимай.
Семак считает, что Лига Европы - никому не нужный турнир? Получается, что так. Вопросов к Семаку - очень много. Пусть объясняется перед своим руководством", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.
Напомним, "Зенит" не может договориться с "Дженоа" по стоимости Лаксальта. | soccernews.ru
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