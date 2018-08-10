Рейнгольд: "Семак то ли переборщил с футбольными фантазиями, то ли не понимает, что делает"
Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд подвел итог разгромному поражению питерского "Зенита" от минского "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"То, что случилось с "Зенитом" в Минске, - это маленькая трагедия. Нет, маленькая - это еще ласково сказано. Это просто футбольная трагедия для Санкт-Петербурга и для всего нашего футбола российского. Я понимаю, что можно проиграть, ведь это футбол. Но не 0:4!
Мне кажется, что Семак поставил себя в очень неудобное положение. То ли он переборщил с футбольными фантазиями, а происходившее на поле я иначе и назвать не могу, то ли он не понимает, что делает. Что такое "Динамо" (Минск)? Этот клуб у себя в чемпионате достаточно прилично играет, но они - не чемпионы, они постоянно на вторых ролях после БАТЭ у себя дома. Ничего особенного в "Динамо" нет. Я много раз видел эту команду. Но забить 4 мяча "Зениту"… Удивительно!", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.
Напомним, Мевля считает, что "Зенит" еще может пройти "Динамо". | soccernews.ru
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