Рейнгольд: "Советую всем игрокам "Спартака" никуда не уходить"

Теги спартак москва

Рейнгольд: "Советую всем игрокам "Спартака" никуда не уходить"Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о трансферных слухах, которые окружают игроков московского "Спартака".

"Если бы меня пригласили в Тарасовку, я бы всем ребятам посоветовал бы никуда не уходить. Не только Зе Луишу, но и Промесу с Адриано. Зачем уходить? В "Спартаке" у вас созданы идеальные условия для развития карьеры. Зарплата - хорошая, народ любит, бытовые условия - отличные. В чем вы еще нуждаетесь?..

Сейчас лучше сосредоточиться на сборах, подготовиться к матчу с "Локомотиву", а после Чемпионата Мира будет видно. Сейчас смысла уходить никакого нет", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Еременко поедет на второй сбор "Спартака". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов