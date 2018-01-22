Рейнгольд: "Советую всем игрокам "Спартака" никуда не уходить"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о трансферных слухах, которые окружают игроков московского "Спартака".

"Если бы меня пригласили в Тарасовку, я бы всем ребятам посоветовал бы никуда не уходить. Не только Зе Луишу, но и Промесу с Адриано. Зачем уходить? В "Спартаке" у вас созданы идеальные условия для развития карьеры. Зарплата - хорошая, народ любит, бытовые условия - отличные. В чем вы еще нуждаетесь?..

Сейчас лучше сосредоточиться на сборах, подготовиться к матчу с "Локомотиву", а после Чемпионата Мира будет видно. Сейчас смысла уходить никакого нет", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Еременко поедет на второй сбор "Спартака". | soccernews.ru