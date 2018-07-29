Рейнгольд: "Спартак" начал сезон хорошо"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд оценил старт московского "Спартака" в РФПЛ сезона 2018/2019.

"Спартак" играл не в оптимальном составе, а по игрокам обеих команд было видно, что в целом коллективы - не в форме. Некоторые футболисты мне понравились, некоторые - не особо. Главное - взяли три очка. При счете 1:0 я опасался, что команда вновь упустит победу, как это неоднократно было в предыдущем сезоне. Но в этот раз начало сезона - хорошее. Команда играла без паники, имела огромное преимущество... А в целом по настроению, желанию и самоотдаче у меня к "Спартаку" вопросов нет, все было профессионально", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Червиченко оценил дебют новичков "Спартака". | soccernews.ru