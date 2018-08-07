Рейнгольд: "Спартак" неплохо выглядит в атаке и стал гораздо лучше играть в обороне"

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Рейнгольд: "Спартак" неплохо выглядит в атаке и стал гораздо лучше играть в обороне"Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд оценил игру московского "Спартака" на старте нового сезона.

"На данный момент "Спартак" неплохо выглядит в атаке и стал гораздо лучше играть в обороне, чем в прошлом сезоне. Здесь очень кстати было приобретение Жиго, который пока полностью оправдывает вложенные в него средства. Но нужно сделать скидку на то, что это были матчи против "Оренбурга" и "Локомотива", который пока сам не свой. Матчи Лиги Чемпионов более четко покажут потенциал "Спартака" в этом сезоне. Пока же видно, что команда, как и другие клубы-лидеры, только вкатывается в сезон", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Мостовой подвел итог матчу "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru

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