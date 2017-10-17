Рейнгольд: "Спартак" ни в чем "Севилье" и "Ливерпулю" не уступает"

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Рейнгольд: "Спартак" ни в чем "Севилье" и "Ливерпулю" не уступает"Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" дома сыграет против испанской "Севильи".

"Соперник - высокого уровня, но не такого уж, а "Спартак" имеет какое-то преимущество. За две игры в Лиге Чемпионов команда набрала два очка. "Ливерпулю" не проиграла. И победа над "Севильей" будет неплохим шагом для выхода из группы. Тем более и Квинси Промес будет уже в форме.

В "Спартаке" - много игроков с хорошим опытом. Не нужно ссылаться на отсутствие опыта. Команда не будет новичком. Скорости могут быть разные… Во всяком случае, "Спартак" ни в чем "Севилье" и "Ливерпулю" не уступает", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Не пропустите превью к матчу "Спартак" - "Севилья". | soccernews.ru

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