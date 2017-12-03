Рейнгольд: "Спартак" по составу и игровым качествам не уступает "Ливерпулю"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" сыграет на выезде с английским "Ливерпулем".

"Спартак" по составу и игровым качествам не уступает "Ливерпулю". Но только в том случае, если у москвичей пуст лазарет. Тогда неважно, где играть. И даже хорошо, что матч пройдет в Ливерпуле. Болельщики англичан погонят вперед. И тогда за счет Промеса, Зе Луиша и Адриано "Спартак" может наказать соперника. В этом заключается моя вера. И если футболисты сами это поймут и дадут бой, получится спектакль. Как получится? Посмотрим", - цитирует бывшего футболист Советский спорт.

Напомним, Рейнгольд назвал лучшего игрока первой половины чемпионата России. | soccernews.ru