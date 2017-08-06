Рейнгольд: "Спартак" сегодня проиграл "Зениту" все, абсолютно все единоборства на поле"

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение "красно-белых" от "Зенита" (1:5) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Спартак" провалил матч с "Зенитом" полностью. Так в футбол не играют. Видимо, футболисты не вышли из состояния чемпионства, празднуют до сих пор. Никак не допразднуют. Если честно, такого я не ожидал. "Спартак" сегодня проиграл все, абсолютно все единоборства на поле! Футбольная азбука гласит, что побеждает тот, кто больше этого хочет. И "Зенит" хотел гораздо больше. И он команду "Спартак" разорвал. По-футбольному раздел её. Так и надо – пижонов нужно наказывать!

Спартаковцы знали, куда ехали, знали, что их ожидает. Команда "Спартак" была абсолютно не подготовлена к дерби. Да, я могу говорить всё, что угодно, но сейчас я похвалю "Зенит". Нужно откровенно и честно признать, что питерцы москвичей переиграли вчистую по всем футбольным компонентам. Не собираюсь вдаваться в панику, я все еще спартаковец. Сам был в этой шкуре и могу что-то вспомнить из молодости. А ведь в моей практите было что-то подобное – однажды проиграли московскому "Торпедо" с великим Стрельцовым 0:5, а во втором круге обыграли их же 6:2. Потому советую ребятам выкинуть всё плохое из головы. Не сомневаюсь, что они соберутся, как настоящий коллектив. А коллектив – это не один Промес, это вся команда. И эта команда матч сегодня провалила, все игроки вместе. Каррера и тренерский штаб разберутся и расставят всё по своим местам.

Подытожу. Если выходишь на футбольное поле, не забудь: ты играешь для болельщика! А у "Спартака" болельщиков очень много. Им сегодня плюнули в лицо, обидели! Просто обидели своей безобразной игрой. "Зенит" в свою очередь очень профессионально оправился от неприятного поражения в Лиге Европы и обыграл "Спартак" по всем статьям. Питерцы – молодцы", - приводят слова Рейнгольда российские СМИ.

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