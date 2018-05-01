Рейнгольд: "Спартаку" не надо оглядываться на чемпионство, ему надо удержать второе место

Теги спартак москва

Рейнгольд: "Спартаку" не надо оглядываться на чемпионство, ему надо удержать второе местоИзвестный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство.

"Во-первых, "Спартаку" сейчас не надо оглядываться на "Локомотив" и чемпионство. Надо смотреть на то, чтобы удержать второе место, а это, между прочим, прямое попадание в Лигу Чемпионов. Здесь даже говорить нечего.

На игру с "Ростовом" надо выходить максимально настроенными. Тем более, что "Ростов" возглавляет Карпин - это тренер, который спит и видит, как обыграть "Спартак". Там будет страшная борьба. Тем более что "Ростов" - самая грубая команда в Премьер-Лиге.

И "Динамо", конечно, тоже не подарок. "Спартаку" опять же надо делать свою работу, не оглядываясь на чемпионство. Надо завоевать шесть очков, обезопасить себя от передряг и спокойно завершить чемпионат на втором месте", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, "Спартак" нацелился на форварда "Милана". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов