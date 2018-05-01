Рейнгольд: "Спартаку" не надо оглядываться на чемпионство, ему надо удержать второе место

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство.

"Во-первых, "Спартаку" сейчас не надо оглядываться на "Локомотив" и чемпионство. Надо смотреть на то, чтобы удержать второе место, а это, между прочим, прямое попадание в Лигу Чемпионов. Здесь даже говорить нечего.

На игру с "Ростовом" надо выходить максимально настроенными. Тем более, что "Ростов" возглавляет Карпин - это тренер, который спит и видит, как обыграть "Спартак". Там будет страшная борьба. Тем более что "Ростов" - самая грубая команда в Премьер-Лиге.

И "Динамо", конечно, тоже не подарок. "Спартаку" опять же надо делать свою работу, не оглядываясь на чемпионство. Надо завоевать шесть очков, обезопасить себя от передряг и спокойно завершить чемпионат на втором месте", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, "Спартак" нацелился на форварда "Милана". | soccernews.ru