Рейнгольд: "То, как играет Дзюба, игрой назвать нельзя, он не имеет права выступать за "Зенит"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбу.

"То, как он играет, игрой назвать нельзя. То, что я говорил, сбывается наяву: Дзюба - уже не игрок основы. Манчини его в стартовый состав не ставит против любой команды. Но так как Артем деньги получает, и приличные, то хочешь не хочешь, а выпускать его надо. Что Манчини и делает: запускает в концовке игры... Артем - лентяй по своей сути. Есть такая порода людей. А лентяй в таком клубе, как "Зенит", играть не имеет права", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Фурсенко уверен, что Манчини не покинет "Зенит" ради сборной Италии. | soccernews.ru