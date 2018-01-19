Рейнгольд: "Травма Джикии – это трагедия и в этом вина тренеров "Спартака"

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что в тяжелой травме защитника "красно-белых" Георгия Джикии виноват тренерский штаб московской команды.

"Травма Георгия Джикии – это трагедия. Мы потеряли молодого игрока, который не только влияет на игру "Спартака", но и является основным игроком сборной. Очень жалко. Травма на ровном месте. Мне даже как-то неприятно говорить об этом, потому что всё это произошло на моих глазах. Это вина тренерского штаба "Спартака". Ребята ещё абсолютно не готовы играть товарищеские матчи. Ну зачем начинать контрольные игры, не подготовив как следует игроков? Они после отпуска, команда только-только встрепенулась, и – на тебе! Зачем такие матчи нужны? Это же бессмыслица. В клубе ведь есть команда врачей и массажистов – сначала подготовьте ребят, чтобы у них мышцы немножко окрепли. Пусть они почувствуют мяч. А их запускают играть. Спросить сейчас Карреру: нужна была ему эта игра? Ну потерпи ещё недельку, поставь футболистов в нормальное русло – и было бы всё нормально.

"Спартаку" сейчас надо покупать центрального защитника. Где они будут его искать – это их проблемы. Трансферное окно открыто, поэтому – пожалуйста, ищите. Защитники, которые сейчас в составе есть, со своей работой по-настоящему не справятся. Сальваторе Бокетти, Сердар Таски и Илья Кутепов могут быть только где-то рядом с Георгием Джикией. Тот их много раз выручал и подстраховывал.

У нас говорят, что незаменимых нет. Но Георгий Джикия – перспективный футболист, играет в проблемной зоне. У нас очень мало центральных защитников хорошего уровня. Георгий в техническом плане мастер. Жалко терять таких игроков в преддверии первенства мира. Он бы очень помог сборной России. Безусловно, Станислав Черчесов делал на него ставку. Травма Георгия — это общая беда нашего футбола. Я пока не вижу никого, кто может Джикию заменить. Есть центральные защитники на уровне, например Виктор Васин, тот же Кутепов. Но это люди, которым надо помогать. Такого мастерства, как у Георгия, у них нет. Дураку ясно. Илья Кутепов может играть только с подсказкой. Он молодой парень, опыта ему не хватает. Да ему много чего не хватает. Я не знаю, где у нас возродится центральный защитник. Может быть, Черчесову и правда стоит обратить внимание на Березуцких, потому что, кроме них, я никого больше не вижу", - приводят слова Рейнгольда российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя на длительный срок.

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