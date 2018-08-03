Рейнгольд: "У "Спартака" не видно цельной игры"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о перспективах московского "Спартака" на старте сезона.

"По первому матчу не очень видно цельной игры в исполнении "Спартака". Хорошо, что хоть "вымучили" победу над "Оренбургом". Хочется верить, что команда пока всего лишь вкатывается в сезон, и игр такого качества будет немного.

В прошлом сезоне подобный футбол оставил "Спартак" без чемпионства и даже без прямого попадания в групповой этап Лиги Чемпионов. Теперь команде придется уже в августе играть на два фронта - в чемпионате и еврокубковой квалификации. В этом смысле матч с "Локомотивом" будет очень важен - мы увидим, как "Спартак" готов к европейским баталиям", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Мостовой поделился ожиданиями от матча "Локомотива" и "Спартака". | soccernews.ru