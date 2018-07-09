Рейнгольд указал Черчесову на его главную ошибку на Чемпионате Мира

3 Теги станислав черчесовроссия

Рейнгольд указал Черчесову на его главную ошибку на Чемпионате МираИзвестный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд указал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову на его главную ошибку на Чемпионате Мира.

"Мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список восьми лучших на мундиале. Ребята - герои! Россияне провели на этом турнире больше матчей, чем Германия, Испания, Аргентина, Португалия. И выглядели мы не хуже всех топ-сборных на турнире.

Необходимо признать, что мы играли от обороны. А то, что было в матче с Испанией… Это не футбол. Тем более испанцы особо и не готовы были, так зачем же было отходить вот так назад? А вот с хорватами было совсем другое дело. Почти все хорваты играют в топ-клубах, но наши показали зубы. Тем не менее, опять же, опыта нам не хватило.

Я не понял замены Дзюбы в матче с Хорватией, и со мной согласились большинство коллег. Это была единственная фигура, которая в одиночку бодалась и была крайне полезной. Заменой Дзюбы команда была обезглавлена. Черчесов - молодец, красавец! Но в этом эпизоде, думаю, тренер ошибся, Дзюбу убирать было нельзя, только он и создавал давление в атаке. Вышел Смолов - абсолютно не готовый к Чемпионату Мира. Он не только портил игру сборной, но и важнейший пенальти пробил безобразно", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, РФС принял решение по будущему Черчесова. | soccernews.ru

Комментарии
Олег

Здесь пишут-известный в прошлом футболист -Валерий Рейнгольд,а я о таком впервые слышу и он ещё пытается что-то советовать Черчесову,кто он такой вообще.

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Федор

Меня всегда удивляет,что можно писать все,что угодно но КПД нулевое. Забор потрясти и то больше толку.

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Виктор Русаков

P.S. Виктор Русаков Да, Фернандесу нельзя было поручать пробить пенальти после забитого головой гола, априори нахождения в зоне психологического спада, после счёта 2:2! Здесь недоработал командный психолог! Касательно Смолова - стратегическая ошибка тренера: нельзя брать в белую команду исколотого сатанинской энергетикой - игрока с поражённой психикой подобострастия! И, касательно второго гола в наши ворота: посмотрите - пять наших защитников и двое ХОРВАТОВ, раскрутили голевую ситуацию. Третья стратегическая ошибка тренера: Игнашевич! Поскольку он морально уже ТРЕНЕР и последний матч доигрывал в качестве игрока сборной! Одной ногой он был уже тренером, а второй ещё сборником! На двух стулья не усидишь... Второй гол на совести Игнашевича и его партнёров по защите... Последнее, никогда нельзя ретушировать ПРОВАЛ сборной и делать из них "героев" - аукнется в будущем! А надо до такой степени искоренить энергию ложности статуса сборника, чтобы приходя в сборную, приглашённый игрок был напичкан только высочайшей ответственностью, как энергией японцев, которые выигрывая 2:0 уступили 3:2, но мне не было за них стыдно! Просто объективно физически их не хватило на второй тайм! А психологически они были готовы умереть за свой государственный флаг, и, умирали, достойно! Пятеро наших защитников ОБОСРАЛИСЬ против двух ХОРВАТОВ! Сделает ли тренер выводы? Уверен - НЕТ! Кстати, а он и не собирается подавать в отставку, как честный человек, если он настоящий профессионал... Молчит, что команда вышла не проходя естественный ОТБОР, на правах страны-организатора... А он ведёт как-будто он прошёл предварительные отборочные игры, вывел команду на ЧМ-2018 и дошёл до четвертьфинала... Некрасиво! НО, он человек кавказоидной психики, что понятно! Черчесов уже ждёт отборочные Чемпионата Европы... И, полагаю, что его оставят на посту тренера сборной РФ... Такова ведь власть страны - иудео-кавказоидная... Прости меня, Господи! Виктор Русаков

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