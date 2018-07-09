Рейнгольд указал Черчесову на его главную ошибку на Чемпионате Мира

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд указал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову на его главную ошибку на Чемпионате Мира.

"Мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список восьми лучших на мундиале. Ребята - герои! Россияне провели на этом турнире больше матчей, чем Германия, Испания, Аргентина, Португалия. И выглядели мы не хуже всех топ-сборных на турнире.

Необходимо признать, что мы играли от обороны. А то, что было в матче с Испанией… Это не футбол. Тем более испанцы особо и не готовы были, так зачем же было отходить вот так назад? А вот с хорватами было совсем другое дело. Почти все хорваты играют в топ-клубах, но наши показали зубы. Тем не менее, опять же, опыта нам не хватило.

Я не понял замены Дзюбы в матче с Хорватией, и со мной согласились большинство коллег. Это была единственная фигура, которая в одиночку бодалась и была крайне полезной. Заменой Дзюбы команда была обезглавлена. Черчесов - молодец, красавец! Но в этом эпизоде, думаю, тренер ошибся, Дзюбу убирать было нельзя, только он и создавал давление в атаке. Вышел Смолов - абсолютно не готовый к Чемпионату Мира. Он не только портил игру сборной, но и важнейший пенальти пробил безобразно", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, РФС принял решение по будущему Черчесова. | soccernews.ru