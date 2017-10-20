Рейнгольд: "В ЦСКА - средние футболисты во всех линиях"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд раскритиковал московский ЦСКА по итогам матча команды против швейцарского "Базеля" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Почему ЦСКА превратился в рядовую команду? Нет исполнителей. Главная проблем ЦСКА - нет игры. То, что армейцы делают на поле - нудная работа. Впечатление, что футболисты выполняют такой невыносимый труд, что не знают как работу начать и как ее закончить. Виновато руководство ЦСКА. Это их проблема, что никого не взяли взамен ушедшим. В ЦСКА - средние футболисты во все линиях", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

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