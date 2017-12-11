Рейнгольд: "В мое время Вернблуму давно бы ребра пересчитали"

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Рейнгольд: "В мое время Вернблуму давно бы ребра пересчитали"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд раскритиковал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, который ногой попал по лицу хавбеку "красно-белых" Марио Пашаличу.

"Отмечу хамское поведение Вернблума. В наше советское время мое поколение ему бы давно ребра пересчитали. Хамье высшей категории. Я не знаю, почему судьи так халатно относятся к своей работе. Давно надо было его гнать с поля за все подножки, выходки, разговоры. Взял по лицу со всей силы засадил мальчишке Пашаличу. Хулиганство высшей категории. Бандюга какой-то, честно говоря.

Я советую футболистам, если будут читать мои интервью, встречать шведа жестко. Когда его встречают жестко, то он лает как собака. Открывает свою пасть на судью и на всех подряд, а сам исподтишка показывает свои дешевые номера. Повторюсь, хам высшей категории", – приводят слова Рейнгольда российские СМИ.

Фото: Вернблум бьет Пашалича.

Стоит отметить, что в момент этого нарушения у Вернблума уже была желтая карточка, но главный арбитр не решился удалить его.

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