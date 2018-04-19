Рейнгольд: "В "Спартаке" увидел зажравшихся молодых людей"

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Рейнгольд: "В "Спартаке" увидел зажравшихся молодых людей"Известный в прошлом российский футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал вылет "Спартака" в полуфинале Кубка России.

Напомним, что москвичи уступили "Тосно" в серии пенальти.

"Вы знаете, я играл в финале Кубка дважды, знаю, что это такое, и знаю, как тяжело достаётся этот трофей. Главное в этом турнире – пахать надо, как ишаку. Понятно, что есть ещё и мастерство, оно тоже очень важно. Но в Кубке на первый план зачастую выходит характер. Вот "Спартак" в полуфинальной встрече с "Тосно" не показал ни характера, ни мастерства. Команды Карреры имела громадное преимущество, но просто профукала всё, что имела. Беда со многими футболистами. Игру просто провалили, и я могу с долей ответственности сказать: мне стыдно, что такие футболисты играют за "Спартак". Речь о Пашаличе, Самедове, Максимовиче… Нельзя играть в футбол так, как это делал, например, Глушаков. Ведь помимо того что вы грёбаные пижоны, вы должны ещё и зубы уметь показывать. Вы кровь свою должны вытирать со лба после полуфинала. Тогда это был бы кубковый матч. А я увидел настоящее безобразие, когда "Спартак" реально упустил победу. 

Сегодня же я увидел абсолютно зажравшихся молодых людей, которые не понимают саму суть футбола. Увы, речь об игроках «Спартака", - сказал он. | soccernews.ru

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