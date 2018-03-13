Рейнгольд высказался о кризисе Квинси Промеса

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Рейнгольд высказался о кризисе Квинси Промеса

Известный в прошлом российский футболист Валерий Рейнгольд высказался по поводу кризиса полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

"Промес мог полностью завалить игру против "СКА-Хабаровска". Пенальти не забил, играл безобразно, тянул на себя одеяло. В неоправданных ситуациях бил с 30 метров. Как правило, это делают футболисты, которые не в порядке. Однако он имеет такой авторитет в команде, что никто ему в упрёк в лицо ничего и не скажет. Когда меняли Промеса, я боялся, что его реакция окажется неадекватной. К счастью, обошлось. Голландец отреагировал, как и положено нормальному футболисту" - сказал Рейнгольд.

В этом сезоне 26-летний Промес сыграл за "Спартак" 29 матчей, забил 15 голов и сделал 8 ассистов.

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