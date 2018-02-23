Рейнгольд: "Выступление "Спартака" в еврокубках это позор"

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Рейнгольд: "Выступление "Спартака" в еврокубках это позор"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд раскритиковал выступление "Спартака" в еврокубках.

"Какую оценку выставлю "Спартаку" за матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне? Позор. На "двойку". Самое интересное – не было сильных соперников. Ладно, с грандами играть, а здесь был клуб, который находится во втором десятке испанского чемпионата. О чем спорить? Это провал.

И ничем это Массимо Каррера оправдать не может. Если команда физически не готова – не надо ее гонять. Не надо играть на больших нагрузках. Вчера Сердар Таски на ровном месте получил травму. Как раз из-за этого. Под нагрузками можно играть только товарищеские матчи, и то если вы будете ходить пешком", - приводят слова Рейнгольда российские СМИ.

Напомним, "Спартак" клуб занял третье место в группе Лиги Чемпионов, а в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (3:4) уступил "Атлетику".

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