Рейнгольд: "Я не в восторге от игры Кутепова"

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал слухи, которые приписывают интерес европейских клубов к защитнику сборной России Илье Кутепову.

"Прямо говоря, я не в восторге от его игры. Ну, раз дают деньги, тогда это проблемы и выбор тех команд, которые готовы за него отдать такую сумму. Кутепову еще нужно набирать, набирать и набирать. И, откровенно говоря, а что такого сделал Кутепов, что на него обратили внимание? Я не понимаю. Ну, играет на ЧМ-2018 - таких футболистов много, да и Игнашевич играет как минимум не хуже.

Понятно, что во время и после ЧМ некоторые футболисты нарасхват - так было и будет. А та команда, которая приобретет Кутепова - флаг им в руки. Может, из него когда-нибудь и получится великий футболист, но я, конечно, в этом сомневаюсь", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, европейский клуб готов заплатить 12 миллионов евро за Кутепова. | soccernews.ru