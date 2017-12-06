Рейнгольд: "Я жду победы "Спартака" над "Ливерпулем"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что у "красно-белых" есть шансы добиться победы в предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".
"Интересная будет игра. Я жду победы. Шансы на это есть, у меня даже вопросов не возникает. Все зависит от ребят, что у них в головах, как они готовы. Пускай дрожит "Ливерпуль". "Спартаку" надо выходить играть спокойно. Выходить играть так, как играл вчера первый тайм ЦСКА в Манчестере. Без трусости, вышли, отработали. Да, соперник был сильнее, подустали. Но при этом армейцы выглядели достойно. "Ливерпуль" же наверняка полезет вперед, им надо побеждать. Надо грамотно поставить игру, Каррера должен сработаться с тренерским штабом. Надо сыграть четко на контратаке. Выстроить грамотную оборону так, чтобы мышь не пролезла. Должна присутствовать абсолютная игровая дисциплина.
Если "Спартак" все это сделает, то все будет хорошо. Наша команда не уступает по составу своим соперникам. Чем он слабее остальных? Тем, что 5:1 "Севилью" обыграл? Абсолютно равная игра была и в Испании. У меня мнение однозначное: если все основные игроки выйдут на поле, то красно-белые обязаны навязать борьбу. Фарт должен тоже быть на нашей стороне", - приводят слова Рейнгольда российские СМИ.
Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря и начнется в 22:45 мск.
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