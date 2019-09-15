Рейнгольд жестко высказался о Кононове после поражения "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает о поражении команды в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2). Экс-форвард заявил, что на месте главного тренера команды Олега Кононова он немедленно бы подал в отставку. Об этом информирует Sport24.
"То, что вчера произошло - закономерность. Люди, которые работают в "Спартаке", не думают о команде, они думают о своем благополучии и своем кармане. Я беру не Федуна, а его окружение.
Кононов, ты мужик или нет? Если бы я был тренером "Спартака", то я бы сначала посмотрел видеозапись, что из себя представляет Понсе, Тиль, Крал. Если тебе господин Цорн приносит на блюдечке футболистов, а ты их ни разу не видел, то что тогда Кононов представляет из себя?
Я вижу, что творится вокруг команды, ее убивают. Мне надоели эти "извините". Конечно, виноват Кононов, но дело в другом. Он выполняет чью-ту волю, которую он не хочет выполнять, но приходится делать. Если бы я был тренером, то немедленно бы подал в отставку, но Кононову это невыгодно с точки зрения финансов, он много денег потеряет", - сказал Рейнгольд.
"Спартак" с 14 баллами занимает 6 место турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют с "Уфой", встреча состоится 20 сентября и начнется - в 17:30 (мск).
А еще: Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4