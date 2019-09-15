Рейнгольд жестко высказался о Кононове после поражения "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает о поражении команды в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2). Экс-форвард заявил, что на месте главного тренера команды Олега Кононова он немедленно бы подал в отставку. Об этом информирует Sport24.

"То, что вчера произошло - закономерность. Люди, которые работают в "Спартаке", не думают о команде, они думают о своем благополучии и своем кармане. Я беру не Федуна, а его окружение.

Кононов, ты мужик или нет? Если бы я был тренером "Спартака", то я бы сначала посмотрел видеозапись, что из себя представляет Понсе, Тиль, Крал. Если тебе господин Цорн приносит на блюдечке футболистов, а ты их ни разу не видел, то что тогда Кононов представляет из себя?

Я вижу, что творится вокруг команды, ее убивают. Мне надоели эти "извините". Конечно, виноват Кононов, но дело в другом. Он выполняет чью-ту волю, которую он не хочет выполнять, но приходится делать. Если бы я был тренером, то немедленно бы подал в отставку, но Кононову это невыгодно с точки зрения финансов, он много денег потеряет", - сказал Рейнгольд.

"Спартак" с 14 баллами занимает 6 место турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют с "Уфой", встреча состоится 20 сентября и начнется - в 17:30 (мск).

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