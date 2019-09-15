Рейнгольд жестко высказался о Кононове после поражения "Спартака"

Теги спартак москваолег кононов

Рейнгольд жестко высказался о Кононове после поражения "Спартака"

Бывший игрок  "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает о поражении команды в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2). Экс-форвард заявил, что на месте главного тренера команды Олега Кононова он немедленно бы подал в отставку. Об этом информирует Sport24.

"То, что вчера произошло - закономерность. Люди, которые работают в "Спартаке", не думают о команде, они думают о своем благополучии и своем кармане. Я беру не Федуна, а его окружение. 

Кононов, ты мужик или нет? Если бы я был тренером "Спартака", то я бы сначала посмотрел видеозапись, что из себя представляет Понсе, Тиль, Крал. Если тебе господин Цорн приносит на блюдечке футболистов, а ты их ни разу не видел, то что тогда Кононов представляет из себя?

Я вижу, что творится вокруг команды, ее убивают. Мне надоели эти "извините". Конечно, виноват Кононов, но дело в другом. Он выполняет чью-ту волю, которую он не хочет выполнять, но приходится делать. Если бы я был тренером, то немедленно бы подал в отставку, но Кононову это невыгодно с точки зрения финансов, он много денег потеряет", - сказал Рейнгольд.

"Спартак" с 14 баллами занимает 6 место турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют с "Уфой", встреча состоится 20 сентября и начнется - в 17:30 (мск).

А еще: Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности

"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов