Рейнгольд жестко высказался о возможном назначении Карпина в "Спартак"

Теги спартак москвавалерий карпин

Рейнгольд жестко высказался о возможном назначении Карпина в "Спартак"Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского клуба.

По словам легенды клуба, он против такого развития событий.

"Я против, это очевидно. Не хочу обвинять в чём-то Карпина, рассматриваю лишь его профессиональную сторону: Карпин - не тренер, таково моё мнение. Его "Ростов" находится в верхней части таблицы, но команда играет в антифутбол, не играет сама и другим не даёт, играет жёстко, никакого новаторства. Такой футбол в их исполнении продлится некоторое время и иссякнет, пока есть силы и физика на уровне", - отметил он.

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