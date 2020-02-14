Рейнгольда похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Легенда "Спартака" Валерий Рейнгольд сегодня был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

Напомним, что ветеран скончался во вторник в возрасте 77 лет. Ему стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. Мужчину экстренно госпитализировали, однако врачи оказались бессильны.

В пятницу днём в манеже академии "красно-белых" имени Федора Черенкова состоялась траурная церемония прощания с великим спортсменом.

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