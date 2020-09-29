"Рейтинг Букмекеров": Джорджевич может стать игроком "Ростова"

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Ростове". Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По информации издания, 26-летний футболист может перейти в ростовский клуб, если команду покинет форвард Элдор Шомудоров в "Дженоа".

Из-за повреждения футболист пропустил почти весь прошлый год, сыграв в 4 встречах, отметившись 1 ассистом.

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