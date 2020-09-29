"Рейтинг Букмекеров": Джорджевич может стать игроком "Ростова"

Теги лука джорджевичлокомотив москватрансферыростов

"Рейтинг Букмекеров": Джорджевич может стать игроком "Ростова"

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Ростове". Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По информации издания, 26-летний футболист может перейти в ростовский клуб, если команду покинет форвард Элдор Шомудоров в "Дженоа".

Из-за повреждения футболист пропустил почти весь прошлый год, сыграв в 4 встречах, отметившись 1 ассистом.

А еще: ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в дерби с "Локомотивом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Усман Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Усман Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов