Рейтинг бюджетов европейских топ-клубов на сезон 2017/2018

Теги барселонареал мадридманчестер юнайтедбавария мюнхенманчестер сити

Рейтинг бюджетов европейских топ-клубов на сезон 2017/2018Европейские гранды объявили свои бюджеты на текущий сезон. Вот их показатели:

  1. "Барселона" - 897 миллионов евро
  2. "Реал" - 690,3 миллиона евро
  3. "Манчестер Юнайтед" - 655 миллионов евро
  4. "Бавария" - 570 миллионов евро
  5. "Манчестер Сити" - 548 миллионов евро
  6. ПСЖ - 540 миллионов евро
  7. "Ювентус" - 500 миллионов евро
  8. "Челси" - 472 миллиона евро
  9. "Арсенал" - 417 миллионов евро
  10. "Боруссия" (Дортмунд) - 400 миллионов евро
  11. "Ливерпуль" - 361 миллион евро
  12. "Атлетико" - 343 миллиона евро
  13. "Тоттенхэм" - 288 миллионов евро
  14. "Милан" - 263 миллиона евро

Отметим, что высоки показатели "Барселоны" объясняются тем, что ее руководство в отличие от других клубов включает в бюджет средства, выделенные на трансферы.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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