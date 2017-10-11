Рейтинг бюджетов европейских топ-клубов на сезон 2017/2018

Европейские гранды объявили свои бюджеты на текущий сезон. Вот их показатели:

"Барселона" - 897 миллионов евро "Реал" - 690,3 миллиона евро "Манчестер Юнайтед" - 655 миллионов евро "Бавария" - 570 миллионов евро "Манчестер Сити" - 548 миллионов евро ПСЖ - 540 миллионов евро "Ювентус" - 500 миллионов евро "Челси" - 472 миллиона евро "Арсенал" - 417 миллионов евро "Боруссия" (Дортмунд) - 400 миллионов евро "Ливерпуль" - 361 миллион евро "Атлетико" - 343 миллиона евро "Тоттенхэм" - 288 миллионов евро "Милан" - 263 миллиона евро

Отметим, что высоки показатели "Барселоны" объясняются тем, что ее руководство в отличие от других клубов включает в бюджет средства, выделенные на трансферы.

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