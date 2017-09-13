Рейтинг чемпионатов по тратам в летнее трансферное окно: АПЛ - первая, РФПЛ - шестая

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Рейтинг чемпионатов по тратам в летнее трансферное окно: АПЛ - первая, РФПЛ - шестаяСпециалисты из Transfer Matching System подсчитали суммы, которые были потрачены клубами ведущих европейских лиг на приобретение новых игроков.

В итоге, лидером среди чемпионатов по тратам с суммой в 1,17 миллиарда евро стала английская Премьер-Лига. Далее расположились: испанская Ла Лига - 534,25 миллиона евро, французская Лига 1 - 504,7 миллиона евро, немецкая Бундеслига - 433,6 миллиона евро, итальянская Серия А - 423,4 миллиона евро, российская Премьер-Лига - 107,8 миллиона евро.

Напомним, "Реал" мог приобрести Дембеле за 40 миллионов евро. | soccernews.ru

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2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
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