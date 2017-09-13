Рейтинг чемпионатов по тратам в летнее трансферное окно: АПЛ - первая, РФПЛ - шестая

Специалисты из Transfer Matching System подсчитали суммы, которые были потрачены клубами ведущих европейских лиг на приобретение новых игроков.

В итоге, лидером среди чемпионатов по тратам с суммой в 1,17 миллиарда евро стала английская Премьер-Лига. Далее расположились: испанская Ла Лига - 534,25 миллиона евро, французская Лига 1 - 504,7 миллиона евро, немецкая Бундеслига - 433,6 миллиона евро, итальянская Серия А - 423,4 миллиона евро, российская Премьер-Лига - 107,8 миллиона евро.

Напомним, "Реал" мог приобрести Дембеле за 40 миллионов евро. | soccernews.ru