Рейтинг "Euro Club Index": "Барселона" - первая, "Реал" - второй, ЦСКА - лучший среди российских клубов

В рейтинге лучших клубов Европы "Euro Club Index" от агентства "Gracenote" московский ЦСКА занял самое высокое место среди российских клубов.

Так, армейцы оказались на 26-м месте. Другие отечественные клубы заняли следующие места: "Зенит" - 33-е место, "Спартак" - 38-е место, "Локомотив" - 47-е место, "Краснодар" - 51-е место, "Ростов" - 75-е место, "Ахмат" - 97-е место.

Первая же десятка рейтинга выглядит так:

1. "Барселона"

2. "Реал"

3. "Бавария"

4. "Ювентус"

5. "Манчестер Сити"

6. ПСЖ

7. "Атлетико"

8. "Наполи"

9. "Тоттенхэм"

10. "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в рейтинге учитывались выступления команд в последних четырех сезонах на внутренних аренах и в еврокубках.

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