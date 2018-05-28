Рейтинг "Euro Club Index": "Барселона" - первая, "Реал" - второй, ЦСКА - лучший среди российских клубов

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Рейтинг "Euro Club Index": "Барселона" - первая, "Реал" - второй, ЦСКА - лучший среди российских клубовВ рейтинге лучших клубов Европы "Euro Club Index" от агентства "Gracenote" московский ЦСКА занял самое высокое место среди российских клубов.

Так, армейцы оказались на 26-м месте. Другие отечественные клубы заняли следующие места: "Зенит" - 33-е место, "Спартак" - 38-е место, "Локомотив" - 47-е место, "Краснодар" - 51-е место, "Ростов" - 75-е место, "Ахмат" - 97-е место.

Первая же десятка рейтинга выглядит так:

1. "Барселона"

2. "Реал"

3. "Бавария"

4. "Ювентус"

5. "Манчестер Сити"

6. ПСЖ

7. "Атлетико"

8. "Наполи"

9. "Тоттенхэм"

10. "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в рейтинге учитывались выступления команд в последних четырех сезонах на внутренних аренах и в еврокубках.

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
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