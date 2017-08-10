Рейтинг ФИФА: Бразилия вышла на первое место, Швейцария и Польша закрепились в пятерке, Россия расположилась на 62-м месте

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, лидерство в котором в этом месяце захватила команда Бразилии.

Вот его первая десятка:

1. Бразилия

2. Германия

3. Аргентина

4. Швейцария

5. Польша

6. Португалия

7. Чили

8. Колумбия

9. Бельгия

10. Франция

Отметим, что сборная России расположилась на 62-м месте - между национальными командами Панамы и Албании.

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