Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"

Диего Армандо Марадона для многих аргентинцев небезосновательно является лучшим игроком в истории футбола. Именно с его именем связаны последние успехи "бело-голубых". Неудивительно, что после того как он 20 лет назад завершил свою карьеру, всех последующих самых ярких талантов страны неизменно сравнивали с ним. Здесь мы рассмотрим, насколько удалось реализовать свой потенциал тех, кого нарекали "новым Марадоной".

МАРСЕЛО ГАЛЬЯРДО

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 3 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Монако" (Франция), ПСЖ (Франция), "Ди Си Юнайтед" (США), "Насьональ" (Уругвай)

Игр за национальную сборную Аргентины: 44

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 17

ПАБЛО АЙМАР

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 6 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Валенсия" (Испания), "Сарагоса" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Джохор Дарул Тазим" (Малайзия)

Игр за национальную сборную Аргентины: 52

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 22

АРИЕЛЬ ОРТЕГА

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 6 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Валенсия" (Испания), "Сампдория" (Италия), "Парма" (Италия), "Фенербахче" (Турция), "Ньюэллс Олд Бойз" (Аргентина)

Игр за национальную сборную Аргентины: 87

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 16

ХУАН РОМАН РИКЕЛЬМЕ

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 7 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Аргентинос Хуниорс" (Аргентина)

Игр за национальную сборную Аргентины: 51

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 37

КАРЛОС МАРИНЕЛЛИ

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 2 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Мидлсбро" (Англия), "Расинг" (Аргентина), "Торино" (Италия), "Брага" (Португалия), "Канзас Сити" (США), "Мильонариос" (Колумбия), "Альдосиви" (Аргентина), "Дьер" (Венгрия), "Универсидад Сан-Мартин" (Перу)

Игр за национальную сборную Аргентины: 0

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 0

СЕРХИО АГУЭРО

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 7 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Индепендьенте" (Аргентина), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия)

Игр за национальную сборную Аргентины: 82

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 27

КАРЛОС ТЕВЕС

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 7 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Коринтианс" (Бразилия), "Вест Хэм" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Шанхай Шенхуа" (Китай)

Игр за национальную сборную Аргентины: 76

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 49

ХАВЬЕР САВИОЛА

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 4 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Реал" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Малага" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Верона" (Италия)

Игр за национальную сборную Аргентины: 40

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 28

АНДРЕС Д'АЛЕССАНДРО

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 2 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Вольфсбург" (Германия), "Сарагоса" (Испания), "Сан-Лоренсо" (Аргентина), "Интернасьональ" (Бразилия)

Игр за национальную сборную Аргентины: 28

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 21

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Насколько удалось оправдать выданные авансы: 9 из 10 баллов

Клубы, за которые выступал: "Барселона" (Испания)

Игр за национальную сборную Аргентины: 118

Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 109

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