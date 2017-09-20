Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"
Диего Армандо Марадона для многих аргентинцев небезосновательно является лучшим игроком в истории футбола. Именно с его именем связаны последние успехи "бело-голубых". Неудивительно, что после того как он 20 лет назад завершил свою карьеру, всех последующих самых ярких талантов страны неизменно сравнивали с ним. Здесь мы рассмотрим, насколько удалось реализовать свой потенциал тех, кого нарекали "новым Марадоной".
МАРСЕЛО ГАЛЬЯРДО
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 3 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Монако" (Франция), ПСЖ (Франция), "Ди Си Юнайтед" (США), "Насьональ" (Уругвай)
Игр за национальную сборную Аргентины: 44
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 17
ПАБЛО АЙМАР
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 6 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Валенсия" (Испания), "Сарагоса" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Джохор Дарул Тазим" (Малайзия)
Игр за национальную сборную Аргентины: 52
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 22
АРИЕЛЬ ОРТЕГА
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 6 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Валенсия" (Испания), "Сампдория" (Италия), "Парма" (Италия), "Фенербахче" (Турция), "Ньюэллс Олд Бойз" (Аргентина)
Игр за национальную сборную Аргентины: 87
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 16
ХУАН РОМАН РИКЕЛЬМЕ
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 7 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Аргентинос Хуниорс" (Аргентина)
Игр за национальную сборную Аргентины: 51
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 37
КАРЛОС МАРИНЕЛЛИ
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 2 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Мидлсбро" (Англия), "Расинг" (Аргентина), "Торино" (Италия), "Брага" (Португалия), "Канзас Сити" (США), "Мильонариос" (Колумбия), "Альдосиви" (Аргентина), "Дьер" (Венгрия), "Универсидад Сан-Мартин" (Перу)
Игр за национальную сборную Аргентины: 0
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 0
СЕРХИО АГУЭРО
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 7 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Индепендьенте" (Аргентина), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия)
Игр за национальную сборную Аргентины: 82
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 27
КАРЛОС ТЕВЕС
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 7 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Коринтианс" (Бразилия), "Вест Хэм" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Шанхай Шенхуа" (Китай)
Игр за национальную сборную Аргентины: 76
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 49
ХАВЬЕР САВИОЛА
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 4 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Реал" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Малага" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Верона" (Италия)
Игр за национальную сборную Аргентины: 40
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 28
АНДРЕС Д'АЛЕССАНДРО
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 2 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Вольфсбург" (Германия), "Сарагоса" (Испания), "Сан-Лоренсо" (Аргентина), "Интернасьональ" (Бразилия)
Игр за национальную сборную Аргентины: 28
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 21
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Насколько удалось оправдать выданные авансы: 9 из 10 баллов
Клубы, за которые выступал: "Барселона" (Испания)
Игр за национальную сборную Аргентины: 118
Количество выигранных трофеев (командных и индивидуальных): 109
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