Рейтинг лучших ассистентов топ-5 европейских лиг сезона 2017/2018

Теги давид силвамиралем пьяничнеймаргенрих мхитарян

Рейтинг лучших ассистентов топ-5 европейских лиг сезона 2017/2018На сегодняшний день рейтинг лучших ассистентов топ-5 европейских лиг сезона 2017/2018 выглядит следующим образом:

1. Давид Силва (Испания, "Манчестер Сити") 6 ассистов (7 игр)
1. Андрес Гуардадо (Мексика, "Бетис") 6 ассистов (7 игр)
3. Миралем Пьянич (Босния, "Ювентус") 5 ассистов (6 игр)
3. Неймар (Бразилия, ПСЖ) 5 ассистов (6 игр)
5. Генрих Мхитарян (Армения, "Манчестер Юнайтед") 5 ассистов (7 игр)
6. Лоренцо Инсинье (Италия, "Наполи") 4 ассиста (7 игр)
6. Сесар Аспиликуэта (Испания, "Челси") 4 ассиста (7 игр)
6. Карлос Солер (Испания, "Валенсия") 4 ассиста (7 игр)
6. Левин Озтунали (Германия, "Майнц") 4 ассиста (7 игр)
10. Франсуа Камано (Гвинея, "Бордо") 4 ассиста (8 игр)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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