Рейтинг лучших бесплатных трансферов в истории АПЛ
Согласно информации, которая поступает от английских СМИ, уже следующим летом полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в статусе свободного агента может перебраться в "Манчестер Юнайтед". Вполне возможно, что этот трансфер со временем может стать одним из лучших бесплатных переходов в истории АПЛ. Пока же рейтинг самых удачных подписаний свободных агентов за время существования Премьер-Лиги выглядит следующим образом.
10. ДЖЕЙ-ДЖЕЙ ОКОЧА в 2002 году в "БОЛТОН"
Позиция: плеймейкер
Время проведенное в клубе: 2002-2006
Статистика после прихода в клуб: 138 матчей, 16 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: -
9. РУУД ГУЛЛИТ в 1995 году в "ЧЕЛСИ"
Позиция: плеймейкер
Время проведенное в клубе: 1995-1998
Статистика после прихода в клуб: 49 матчей, 5 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: кубок Англии
8. ЭСТЕБАН КАМБЬЯССО в 2014 году в "ЛЕСТЕР"
Позиция: опорный полузащитник
Время проведенное в клубе: 2014-2015
Статистика после прихода в клуб: 33 матча, 5 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: -
7. ЮРГЕН КЛИНСМАНН в 1998 году в "ТОТТЕНХЭМ"
Позиция: форвард
Время проведенное в клубе: 1998-1998
Статистика после прихода в клуб: 15 матчей, 9 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: -
6. ГАРИ МАКАЛЛИСТЕР в 2000 году в "ЛИВЕРПУЛЬ"
Позиция: центральный полузащитник
Время проведенное в клубе: 2000-2002
Статистика после прихода в клуб: 80 матчей, 8 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: кубок лиги, кубок Англии, кубок УЕФА, суперкубок Англии, суперкубок УЕФА
5. ДЖАНЛУКА ВИАЛЛИ в 1996 году в "ЧЕЛСИ"
Позиция: форвард
Время проведенное в клубе: 1996-1999
Статистика после прихода в клуб: 73 матча, 30 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: кубок Англии, кубок лиги, кубок кубков, суперкубок УЕФА
4. БРЕД ФРИДЕЛЬ в 2000 году в "БЛЭКБЕРН"
Позиция: вратарь
Время проведенное в клубе: 2000-2008
Статистика после прихода в клуб: 306 матчей, 388 пропущенных мячей, 1 забитый мяч
Выигранные трофеи в клубе: кубок лиги
3. МИХАЭЛЬ БАЛЛАК в 2006 году в "ЧЕЛСИ"
Позиция: центральный полузащитник
Время проведенное в клубе: 2006-2010
Статистика после прихода в клуб: 167 матчей, 25 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: чемпионат Англии, 3 кубка Англии, кубок лиги, суперкубок Англии
2. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ в 2016 году в "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"
Позиция: форвард
Время проведенное в клубе: 2016-н.вр.
Статистика после прихода в клуб: 46 матчей, 28 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: суперкубок Англии, кубок лиги, кубок УЕФА
1. СОЛ КЭМПБЕЛЛ в 2001 году в "АРСЕНАЛ"
Позиция: центральный защитник
Время проведенное в клубе: 2001-2006
Статистика после прихода в клуб: 210 матчей, 12 забитых мячей
Выигранные трофеи в клубе: 2 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, 2 суперкубка Англии
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0