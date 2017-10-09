Рейтинг лучших бесплатных трансферов в истории АПЛ

Согласно информации, которая поступает от английских СМИ, уже следующим летом полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил в статусе свободного агента может перебраться в "Манчестер Юнайтед". Вполне возможно, что этот трансфер со временем может стать одним из лучших бесплатных переходов в истории АПЛ. Пока же рейтинг самых удачных подписаний свободных агентов за время существования Премьер-Лиги выглядит следующим образом.

10. ДЖЕЙ-ДЖЕЙ ОКОЧА в 2002 году в "БОЛТОН"

Позиция: плеймейкер

Время проведенное в клубе: 2002-2006

Статистика после прихода в клуб: 138 матчей, 16 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: -

9. РУУД ГУЛЛИТ в 1995 году в "ЧЕЛСИ"

Позиция: плеймейкер

Время проведенное в клубе: 1995-1998

Статистика после прихода в клуб: 49 матчей, 5 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: кубок Англии

8. ЭСТЕБАН КАМБЬЯССО в 2014 году в "ЛЕСТЕР"

Позиция: опорный полузащитник

Время проведенное в клубе: 2014-2015

Статистика после прихода в клуб: 33 матча, 5 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: -

7. ЮРГЕН КЛИНСМАНН в 1998 году в "ТОТТЕНХЭМ"

Позиция: форвард

Время проведенное в клубе: 1998-1998

Статистика после прихода в клуб: 15 матчей, 9 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: -

6. ГАРИ МАКАЛЛИСТЕР в 2000 году в "ЛИВЕРПУЛЬ"

Позиция: центральный полузащитник

Время проведенное в клубе: 2000-2002

Статистика после прихода в клуб: 80 матчей, 8 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: кубок лиги, кубок Англии, кубок УЕФА, суперкубок Англии, суперкубок УЕФА

5. ДЖАНЛУКА ВИАЛЛИ в 1996 году в "ЧЕЛСИ"

Позиция: форвард

Время проведенное в клубе: 1996-1999

Статистика после прихода в клуб: 73 матча, 30 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: кубок Англии, кубок лиги, кубок кубков, суперкубок УЕФА

4. БРЕД ФРИДЕЛЬ в 2000 году в "БЛЭКБЕРН"

Позиция: вратарь

Время проведенное в клубе: 2000-2008

Статистика после прихода в клуб: 306 матчей, 388 пропущенных мячей, 1 забитый мяч

Выигранные трофеи в клубе: кубок лиги

3. МИХАЭЛЬ БАЛЛАК в 2006 году в "ЧЕЛСИ"

Позиция: центральный полузащитник

Время проведенное в клубе: 2006-2010

Статистика после прихода в клуб: 167 матчей, 25 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: чемпионат Англии, 3 кубка Англии, кубок лиги, суперкубок Англии

2. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ в 2016 году в "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

Позиция: форвард

Время проведенное в клубе: 2016-н.вр.

Статистика после прихода в клуб: 46 матчей, 28 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: суперкубок Англии, кубок лиги, кубок УЕФА

1. СОЛ КЭМПБЕЛЛ в 2001 году в "АРСЕНАЛ"

Позиция: центральный защитник

Время проведенное в клубе: 2001-2006

Статистика после прихода в клуб: 210 матчей, 12 забитых мячей

Выигранные трофеи в клубе: 2 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, 2 суперкубка Англии

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