Рейтинг лучших бомбардиров 2017-го года: Месси - первый, Роналду не попал в пятерку

Теги лионель мессихарри кейнроберт левандовскипьер-эмерик обамеянгэдинсон кавани

Рейтинг лучших бомбардиров 2017-го года: Месси - первый, Роналду не попал в пятеркуФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси единолично лидирует в бомбардирской гонке среди игроков из топ-5 европейских лиг в 2017-м году с учетом матчей за клуб во всех турнирах.

Так, на счету аргентинца значится 45 забитых мячей в 43 играх. За ведущим бомбардиром "сине-гранатовых" расположились: Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 36 мячей в 31 игре, Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 36 мячей в 38 играх, Мариуш Левандовски ("Бавария") - 35 мячей в 34 играх, Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд) - 33 мяча в 35 играх.

Напомним, Бускетс похвалил Месси. | soccernews.ru

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Олег

Мариуш Левандовски?

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