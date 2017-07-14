Рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 21 года
Британское издание The Telegraph составило рейтинг лучших игроков планеты в возрасте до 21 года. Предлагаем ознакомиться с его первой десяткой.
10. МАРКУС РЭШФОРД
Позиция на поле: форвард
Возраст: 19
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Национальность: Англия
Клубная статистика сезона 2016/2017: 53 матча, 11 голов, 6 результативных передач
Статистика выступлений за сборную: 9 матчей, 1 гол
9. АНДРЕ СИЛВА
Позиция на поле: форвард
Возраст: 21
Клуб: "Милан"
Национальность: Португалия
Клубная статистика сезона 2016/2017: 44 матчей, 21 гол, 8 результативных передач
Статистика выступлений за сборную: 13 матчей, 8 голов, 4 результативные передачи
8. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА
Позиция на поле: вратарь
Возраст: 18
Клуб: "Милан"
Национальность: Италия
Клубная статистика сезона 2016/2017: 41 матч, 49 пропущенных мячей, 12 игр "на ноль"
Статистика выступлений за сборную: 4 матча, 2 пропущенных мяча, 2 игры "на ноль"
7. МАРКО АСЕНСИО
Позиция на поле: вингер
Возраст: 21
Клуб: "Реал"
Национальность: Испания
Клубная статистика сезона 2016/2017: 38 матчей, 10 голов, 4 результативные передачи
Статистика выступлений за сборную: 3 матча
6. КИНГСЛИ КОМАН
Позиция на поле: вингер
Возраст: 21
Клуб: "Бавария"
Национальность: Франция
Клубная статистика сезона 2016/2017: 25 матчей, 2 гола, 1 результативная передача
Статистика выступлений за сборную: 11 матчей, 1 гол, 1 результативная передача
5. ЛЕРОЙ САНЕ
Позиция на поле: вингер
Возраст: 21
Клуб: "Манчестер Сити"
Национальность: Германия
Клубная статистика сезона 2016/2017: 37 матчей, 9 голов, 8 результативных передач
Статистика выступлений за сборную: 6 матчей
4. ДЕЛЕ АЛЛИ
Позиция на поле: центральный полузащитник
Возраст: 21
Клуб: "Тоттенхэм"
Национальность: Англия
Клубная статистика сезона 2016/2017: 37 матчей, 9 голов, 8 результативных передач
Статистика выступлений за сборную: 19 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи
3. УСМАН ДЕМБЕЛЕ
Позиция на поле: вингер
Возраст: 20
Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Национальность: Франция
Клубная статистика сезона 2016/2017: 49 матчей, 10 голов, 21 результативная передача
Статистика выступлений за сборную: 7 матчей, 1 гол, 1 результативная передача
2. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС
Позиция на поле: форвард
Возраст: 20
Клуб: "Манчестер Сити"
Национальность: Бразилия
Клубная статистика сезона 2016/2017: 7 матчей, 5 голов, 2 результативные передачи
Статистика выступлений за сборную: 7 матчей, 5 голов, 4 результативные передачи
1. КИЛИАН МБАППЕ
Позиция на поле: форвард
Возраст: 18
Клуб: "Монако"
Национальность: Франция
Клубная статистика сезона 2016/2017: 59 матчей, 27 голов, 17 результативных передач
Статистика выступлений за сборную: 4 матча, 1 результативная передача
Не пропустите: рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубов. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся
-
Классика украинского жанра: "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок в Одессе
-
Каррера: "Ребята заслуженно выиграли этот трофей"
-
Сёмин недоволен судейством в матче со "Спартаком"
-
Промес признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Локомотив"
-
Родриго Кайо близок к переходу в "Зенит"
-
"Галатасарай" претендует на защитника "Севильи"
-
"Эйбар" объявил о трансферах Анхеля и Хордана
-
"Брага" интересуется полузащитником "Зенита"
-
Капустка перешёл в "Фрайбург"
-
Ундер прибыл в расположение "Ромы"
-
"Спартак" – "Локомотив" - 2:1 (обзор)
-
Марсело Гедес стал игроком "Лиона"
-
"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России
-
Мутко: "Многие клубы видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров"
-
"Зенит" нацелился на хавбека "Индепендьенте"
-
Официально: "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро
-
Игнашевич пропустит матч с "Анжи"
-
"Уиган" - "Ливерпуль" - 1:1 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уиганом", "Рома" одолела "Словацко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24