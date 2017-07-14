Рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 21 года

Британское издание The Telegraph составило рейтинг лучших игроков планеты в возрасте до 21 года. Предлагаем ознакомиться с его первой десяткой.

10. МАРКУС РЭШФОРД

Позиция на поле: форвард

Возраст: 19

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Национальность: Англия

Клубная статистика сезона 2016/2017: 53 матча, 11 голов, 6 результативных передач

Статистика выступлений за сборную: 9 матчей, 1 гол

9. АНДРЕ СИЛВА

Позиция на поле: форвард

Возраст: 21

Клуб: "Милан"

Национальность: Португалия

Клубная статистика сезона 2016/2017: 44 матчей, 21 гол, 8 результативных передач

Статистика выступлений за сборную: 13 матчей, 8 голов, 4 результативные передачи

8. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА

Позиция на поле: вратарь

Возраст: 18

Клуб: "Милан"

Национальность: Италия

Клубная статистика сезона 2016/2017: 41 матч, 49 пропущенных мячей, 12 игр "на ноль"

Статистика выступлений за сборную: 4 матча, 2 пропущенных мяча, 2 игры "на ноль"

7. МАРКО АСЕНСИО

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Клуб: "Реал"

Национальность: Испания

Клубная статистика сезона 2016/2017: 38 матчей, 10 голов, 4 результативные передачи

Статистика выступлений за сборную: 3 матча

6. КИНГСЛИ КОМАН

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Клуб: "Бавария"

Национальность: Франция

Клубная статистика сезона 2016/2017: 25 матчей, 2 гола, 1 результативная передача

Статистика выступлений за сборную: 11 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

5. ЛЕРОЙ САНЕ

Позиция на поле: вингер

Возраст: 21

Клуб: "Манчестер Сити"

Национальность: Германия

Клубная статистика сезона 2016/2017: 37 матчей, 9 голов, 8 результативных передач

Статистика выступлений за сборную: 6 матчей

4. ДЕЛЕ АЛЛИ

Позиция на поле: центральный полузащитник

Возраст: 21

Клуб: "Тоттенхэм"

Национальность: Англия

Клубная статистика сезона 2016/2017: 37 матчей, 9 голов, 8 результативных передач

Статистика выступлений за сборную: 19 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи

3. УСМАН ДЕМБЕЛЕ

Позиция на поле: вингер

Возраст: 20

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Национальность: Франция

Клубная статистика сезона 2016/2017: 49 матчей, 10 голов, 21 результативная передача

Статистика выступлений за сборную: 7 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

2. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Позиция на поле: форвард

Возраст: 20

Клуб: "Манчестер Сити"

Национальность: Бразилия

Клубная статистика сезона 2016/2017: 7 матчей, 5 голов, 2 результативные передачи

Статистика выступлений за сборную: 7 матчей, 5 голов, 4 результативные передачи

1. КИЛИАН МБАППЕ

Позиция на поле: форвард

Возраст: 18

Клуб: "Монако"

Национальность: Франция

Клубная статистика сезона 2016/2017: 59 матчей, 27 голов, 17 результативных передач

Статистика выступлений за сборную: 4 матча, 1 результативная передача

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