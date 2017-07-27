Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 11-го по 20-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 11-го по 20-е места:

20. ПАОЛО МАЛЬДИНИ (Италия)

19. БОББИ ЧАРЛЬТОН (Англия)

18. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА (Италия)

17. ГЕРД МЮЛЛЕР (Германия)

16. ЗИКО (Бразилия)

15. ФРАНКО БАРЕЗИ (Италия)

14. ДЖОРДЖ БЕСТ (Северная Ирландия)

13. МАРКО ВАН БАСТЕН (Нидерланды)

12. МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ (Франция)

11. ГАРРИНЧА (Бразилия)

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