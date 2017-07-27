Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 11-го по 20-е

Теги паоло мальдинимарко ван бастенмишель платини

Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 11-го по 20-еПопулярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 11-го по 20-е места:

20. ПАОЛО МАЛЬДИНИ (Италия)

19. БОББИ ЧАРЛЬТОН (Англия)

18. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА (Италия)

17. ГЕРД МЮЛЛЕР (Германия)

16. ЗИКО (Бразилия)

15. ФРАНКО БАРЕЗИ (Италия)

14. ДЖОРДЖ БЕСТ (Северная Ирландия)

13. МАРКО ВАН БАСТЕН (Нидерланды)

12. МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ (Франция)

11. ГАРРИНЧА (Бразилия)

Не пропустите: места рейтинга с 21-го по 30-еместа рейтинга с 31-го по 40-еместа рейтинга с 41-го по 50-еместа рейтинга с 51-го по 60-еместа рейтинга с 61-го по 70-еместа рейтинга с 71-го по 80-еместа рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов