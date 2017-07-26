Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 31-го по 40-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 31-го по 40-е места:

40. КЕННИ ДАЛГЛИШ (Шотландия)

39. НАНДОР ХИДЕГКУТИ (Венгрия)

38. ДЖАННИ РИВЕРА (Италия)

37. РУУД ГУЛЛИТ (Нидерланды)

36. ПАКО ХЕНТО (Испания)

35. ЛУИС СУАРЕС (Испания)

34. СТЭНЛИ МЕТЬЮЗ (Англия)

33. ГЮНТЕР НЕТЦЕР (Германия)

32. ПАОЛО РОССИ (Италия)

31. ХОСЕ МАНУЭЛЬ МОРЕНО (Аргентина)

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