Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 31-го по 40-е

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Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 31-го по 40-еПопулярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 31-го по 40-е места:

40. КЕННИ ДАЛГЛИШ (Шотландия)

39. НАНДОР ХИДЕГКУТИ (Венгрия)

38. ДЖАННИ РИВЕРА (Италия)

37. РУУД ГУЛЛИТ (Нидерланды)

36. ПАКО ХЕНТО (Испания)

35. ЛУИС СУАРЕС (Испания)

34. СТЭНЛИ МЕТЬЮЗ (Англия)

33. ГЮНТЕР НЕТЦЕР (Германия)

32. ПАОЛО РОССИ (Италия)

31. ХОСЕ МАНУЭЛЬ МОРЕНО (Аргентина)

Не пропустите: места рейтинга с 41-го по 50-еместа рейтинга с 51-го по 60-е, места рейтинга с 61-го по 70-еместа рейтинга с 71-го по 80-еместа рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru

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10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
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