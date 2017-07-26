Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 41-го по 50-е

Теги хавиджанлуиджи буффон

Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 41-го по 50-еПопулярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 41-го по 50-е места:

50. ХАВИ (Испания)

49. НИЛТОН САНТОС (Бразилия)

48. МИКАЭЛЬ ЛАУДРУП (Дания)

47. РИВЕЛЛИНО (Бразилия)

46. ХУАН АЛЬБЕРТО СКЬЯФФИНО (Уругвай)

45. ОЛЕГ БЛОХИН (Украина)

44. ДИДИ (Бразилия)

43. ФРИТЦ ВАЛЬТЕР (Германия)

42. МАТТИАС СИНДЕЛАР (Австрия)

41. ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН (Италия)

Не пропустите: места рейтинга с 51-го по 60-е, места рейтинга с 61-го по 70-еместа рейтинга с 71-го по 80-еместа рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

ОЛЕГ БЛОХИН (СССР)

Ответить
Конь

Кто этот бред составлял и на хера это перепечатывать?

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов