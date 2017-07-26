Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 41-го по 50-е
Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 41-го по 50-е места:
50. ХАВИ (Испания)
49. НИЛТОН САНТОС (Бразилия)
48. МИКАЭЛЬ ЛАУДРУП (Дания)
47. РИВЕЛЛИНО (Бразилия)
46. ХУАН АЛЬБЕРТО СКЬЯФФИНО (Уругвай)
45. ОЛЕГ БЛОХИН (Украина)
44. ДИДИ (Бразилия)
43. ФРИТЦ ВАЛЬТЕР (Германия)
42. МАТТИАС СИНДЕЛАР (Австрия)
41. ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН (Италия)
Не пропустите: места рейтинга с 51-го по 60-е, места рейтинга с 61-го по 70-е, места рейтинга с 71-го по 80-е, места рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24