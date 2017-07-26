Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 41-го по 50-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 41-го по 50-е места:

50. ХАВИ (Испания)

49. НИЛТОН САНТОС (Бразилия)

48. МИКАЭЛЬ ЛАУДРУП (Дания)

47. РИВЕЛЛИНО (Бразилия)

46. ХУАН АЛЬБЕРТО СКЬЯФФИНО (Уругвай)

45. ОЛЕГ БЛОХИН (Украина)

44. ДИДИ (Бразилия)

43. ФРИТЦ ВАЛЬТЕР (Германия)

42. МАТТИАС СИНДЕЛАР (Австрия)

41. ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН (Италия)

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