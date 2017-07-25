Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 51-го по 60-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 61-го по 70-е места:

60. КЕВИН КИГАН (Англия)

59. АНДРЕС ИНЬЕСТА (Испания)

58. АДОЛЬФО ПЕДЕРНЕРА (Аргентина)

57. КАРЛ-ХАЙНЦ РУММЕНИГГЕ (Германия)

56. ДАНИЭЛЬ ПАССАРЕЛЛА (Аргентина)

55. ДИНО ДЗОФФ (Италия)

54. ГУННАР НОРДАЛЬ (Швеция)

53. ГАЭТАНО ШИРЕА (Италия)

52. РОБЕРТО БАДЖО (Италия)

51. ЖАИРЗИНЬО (Бразилия)

Не пропустите: места рейтинга с 71-го по 80-е, места рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru