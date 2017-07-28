Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 6-го по 10-е

Теги роналдозинедин зидан

Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 6-го по 10-еПопулярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 6-го по 10-е места:

10. РОНАЛДО (Бразилия)

9. ФЕРЕНЦ ПУШКАШ  (Венгрия)

8. ЗИНЕДИН ЗИДАН (Франция)

7. ФРАНЦ БЕККЕНБАУЭР (Германия)

6. АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО (Аргентина)

Не пропустите: места рейтинга с 11-го по 20-еместа рейтинга с 21-го по 30-еместа рейтинга с 31-го по 40-еместа рейтинга с 41-го по 50-еместа рейтинга с 51-го по 60-еместа рейтинга с 61-го по 70-еместа рейтинга с 71-го по 80-еместа рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Вот только Рональдиньо в 30 вошёл, однако по игровым умениям и игре он превосходит всех, кроме, пожалуй, Месси, это непреложный факт.

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РеалЕкатеринбург

5. Cristiano Ronaldo. 4. Eisebio. 3. Diego Armando Maradona. 2. Pele. 1. Lionel Messi. Или в другом порядке, может быть... PS. Ах, да, вне конкуренции #0. Nicklas Bendtner. ))))

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Михаил

Роналду пятый. Кройф четвёртый.Пеле почему-то только третий. Я думаю, что Месси будет вторым, а Марадона первым

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Конь

Ты Круифа Йохана потерял. Эйсебио в этом списке во втором десятке.Я таких списков могу каждый день по несколько составлять. Естественно,в каждом списке №1 ГНОМ. Даже с №1 по №10

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РеалЕкатеринбург

Черт, и правда, Кройфа забыл, думал он где-то уже был, а Эйсебио не зметил

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Конь

Хе-хе...

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