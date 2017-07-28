Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 6-го по 10-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 6-го по 10-е места:

10. РОНАЛДО (Бразилия)

9. ФЕРЕНЦ ПУШКАШ (Венгрия)

8. ЗИНЕДИН ЗИДАН (Франция)

7. ФРАНЦ БЕККЕНБАУЭР (Германия)

6. АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО (Аргентина)

Не пропустите: места рейтинга с 11-го по 20-е, места рейтинга с 21-го по 30-е, места рейтинга с 31-го по 40-е, места рейтинга с 41-го по 50-е, места рейтинга с 51-го по 60-е, места рейтинга с 61-го по 70-е, места рейтинга с 71-го по 80-е, места рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru