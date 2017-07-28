Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 6-го по 10-е
Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 6-го по 10-е места:
10. РОНАЛДО (Бразилия)
9. ФЕРЕНЦ ПУШКАШ (Венгрия)
8. ЗИНЕДИН ЗИДАН (Франция)
7. ФРАНЦ БЕККЕНБАУЭР (Германия)
6. АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО (Аргентина)
Не пропустите: места рейтинга с 11-го по 20-е, места рейтинга с 21-го по 30-е, места рейтинга с 31-го по 40-е, места рейтинга с 41-го по 50-е, места рейтинга с 51-го по 60-е, места рейтинга с 61-го по 70-е, места рейтинга с 71-го по 80-е, места рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24