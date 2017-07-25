Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 61-го по 70-е
Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 61-го по 70-е места:
70. ПАУЛЬ БРАЙТНЕР (Германия)
69. ДЕННИС БЕРГКАМП (Нидерланды)
68. САНДРО МАЦЦОЛА (Италия)
67. ФЛОРИАН АЛЬБЕРТ (Венгрия)
66. ТЕОФИЛО КУБИЛЬЯС (Перу)
65. ДЖИММИ ДЖОНСТОН (Шотландия)
64. ЙОХАН НЕЕСКЕНС (Нидерланды)
63. ГОРДОН БЭНКС (Англия)
62. ДИКСИ ДИН (Англия)
61. ПЕТЕР ШМЕЙХЕЛЬ (Дания)
Не пропустите: места рейтинга с 71-го по 80-е, места рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru
опрос
главное
-
20 самых значимых личных рекордов Роналду
-
Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро
-
Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 31-го по 40-е
-
Новый вызов Мораты: самый дорогой испанский футболист готовится к приключениям на Туманном Альбионе
-
"Барселона" с Неймаром в составе встретится с "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo
-
Гвардиола: "Не мог даже представить, что за одного футболиста будут платить по 100-120 миллионов евро"
-
Марсело: "Очень уважаю Бекхэма, мне было приятно играть с ним"
-
Неймар в рекламе часов: "Это мое время"
-
Агент Мораты: "Альваро не перешел в "Милан" из-за фанатов "Ювентуса"
-
Кавани: "Каждый хочет играть с Неймаром"
-
Гвардиола: "Манчестер Сити" ничем не хуже "Реала"
-
"Арсенал" предложил за Лемара 50 миллионов евро
-
Маркович может перейти в "Фиорентину"
-
Промес: "Мы ничто без наших фанатов"
-
Чешский защитник Мазух перешел в "Халл Сити"
-
"Локомотив" вспомнил самую крупную победу в дерби в своей истории
-
Балашов: "Пригласить Тошича в тульский "Арсенал" не совсем реально"
-
Отец Неймара: "Мы оправданы по делу о фальсификации документов при переходе в "Барселону"
-
Игнашевич представил новые бутсы "Моби Дик"
-
Агент Крооса: "Тони был лучшим немецким игроком по итогам сезона"
-
20 самых значимых личных рекордов Роналду
-
Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро
-
Толиссо: "Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи"
-
"Галатасарай" хочет арендовать Турана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24