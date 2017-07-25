Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 61-го по 70-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 61-го по 70-е места:

70. ПАУЛЬ БРАЙТНЕР (Германия)

69. ДЕННИС БЕРГКАМП (Нидерланды)

68. САНДРО МАЦЦОЛА (Италия)

67. ФЛОРИАН АЛЬБЕРТ (Венгрия)

66. ТЕОФИЛО КУБИЛЬЯС (Перу)

65. ДЖИММИ ДЖОНСТОН (Шотландия)

64. ЙОХАН НЕЕСКЕНС (Нидерланды)

63. ГОРДОН БЭНКС (Англия)

62. ДИКСИ ДИН (Англия)

61. ПЕТЕР ШМЕЙХЕЛЬ (Дания)

Не пропустите: места рейтинга с 71-го по 80-е, места рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru